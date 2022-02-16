ذكرت صحيفة "إنفوباي" الإلكترونية الأرجنتينية، أن "نظام جديد يمكنه إظهار الإصابة بفيروس كورونا، عن بعد، من خلال تحليل (صوت سعال المريض) بعد إرساله عبر (واتس آب)؛ لمعرفة ما إذا كان من اللازم إجراء اختبار للكشف عن العدوى أم لا".

وأوضحت الصحيفة أن النظام سيكشف الإصابة بفيروس كورونا من خلال أعراض متعددة، بينها حمى تصل إلى 37.5 درجة مئوية أو أعلى، وسعال، والتهاب الحلق، وضيق التنفس، وصداع، وآلام في العضلات، وإسهال، وقيء، واحتقان بالأنف، وأخيرا فقدان مفاجئ في حاستي التذوق والشم.

وسيعمل النظام عن طريق نظام ذكاء اصطناعي يسمى "IATos"، يعمل من خلال تطبيق "واتس آب"، وسيكون الهدف منه تحديد موقع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بما يسهل عملية اختبارها، حيث ذكرت الصحيفة أن النظام فعال بنسبة 86% في التنبؤ بحالة مشتبه بها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس أركان مدينة بوينس آيرس، فيليب ميجيل، قوله إن "التطبيق يعد خطوة إلى الأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، باعتباره أداة لتصنيف الأصوات والتنفس وأصوات السعال، بما يوفر للمواطنين إمكانية معرفة إصابتهم بالفيروس".

وأشار "ميجيل" إلى أن الميزة الكبيرة للنظام تكمن في التطبيق العملي المستخدم في تقييم الحالات، والمتاح إجراؤه من المنزل دون الحاجة للخروج، متابعا: "في حال خالط أحد الأشخاص، مريضا بكورونا، ويريد التأكد من عدم إصابته بالفيروس، أو شعر ببعض الأعراض المشابهة لكورونا، فإنه بمجرد أن يرسل صوت سعاله عبر التطبيق، سيقوم نظام الذكاء الاصطناعي (IATos) بتحليل الصوت، وإذا كان يتطابق مع أنماط أصوات الحالات الإيجابية، فسيتم توصية الشخص بإجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا".

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التخطيط الصحي الأرجنتينية، دانيال فيرانتي، أن المصابين بفيروس كوورنا يولد سعالهم صدى صوت مختلف، وأنه تم تحديد أنماط صوتية لـ140 ألف عينة، مؤكدا أن البرنامج ليس طريقة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، لكن بمثابة الكشف عن المشتبه في إصابتهم وإعطائهم توصية لإجراء الاختبار للتأكد من الإصابة.

وتابعت الصحيفة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات (أنماط الأصوات) النظام الجديد المنطلق عبر "واتس آب"، استنادا على أصوات أناس في مدينة بوينس آيرس، سجلوا أصواتهم بعد إجراء اختبارات كورونا لهم.