 دي خيا يعادل رقم أسطورة مانشستر يونايتد أمام برايتون - بوابة الشروق
الأربعاء 16 فبراير 2022 10:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

دي خيا يعادل رقم أسطورة مانشستر يونايتد أمام برايتون

وكالات
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:09 ص

قاد الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، فريقه لتحقيق فوز صعب ومثير على برايتون، بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد،، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 للبريميرليج.

سجل هدفي المباراة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد خرج دي خيا بشباك نظيفة للمرة رقم 128 طوال تاريخ مشاركاته مع مانشستر يونايتد، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة، أن دي خيا عادل رصيد الأسطورة الدنماركية بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، وبات بإمكانه التغلب عليه أيضًا.

وارتقى مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز الرابع، برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك