 جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ415 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ415 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 7:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 7:58 ص

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 415 مليونًا و162 ألفًا و923 حالة.
وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و836 ألفا و601 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 78 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.6 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ925 ألفا و435 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ640 ألفًا و76 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 509 آلاف و369 وفاة.

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