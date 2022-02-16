رجال الأعمال: قرار مستندات التحصيل يحمل المستوردين أعباء مالية ويخفض السلع المستوردة

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إنّ قرار البنك المركزي بالتعامل بمستندات التحصيل للاستيراد قرار صعب في توقيت صعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "كل رجال الصناعة والإنتاج لهم تحفظ شديد على هذا القرار وخصوصا في هذا التوقيت، وهناك حالة من الضعف الشديد في سلاسل الإمداد العالمية ونقص في البضائع والنقل".

وأوضح أن قرار البنك المركزي مفاده أنه لا يمكن استيراد أي شيء في مصر إلا من خلال اعتماد مستندي، وفتح اعتمادات مستندية فى البنك يستلزم تسهيلات انتمائية أو إيداع رصيد نقدي.

وأشار إلى أن هذا القرار سيحمل المستوردين أعباء مالية كبيرة وحينما صدر القرار بدأ العالم يبحث سبب إصدار مصر هذا القرار وبدء يكون فى تخوف من السوق المصري ومشكلات فى العملة الاجنبية فى مصر.

ورأى أن هذا القرار سيؤدي إلى نقص شديد فى السلع المستوردة فى مصر لا سيّما أن الدولة تستورد على الأقل 75% لمستلزمات إنتاج وأغذية وأدوية للإنتاج لا غنى عنها.