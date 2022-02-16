 الوزراء: فصل المتعدي على الأرض الزراعية إذا كان موظفًا حكوميًّا - بوابة الشروق
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الوزراء: فصل المتعدي على الأرض الزراعية إذا كان موظفًا حكوميًّا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:13 م

إخطار وزارتي التموين والزراعة بأسماء المتعدين

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه يتم التجهيز لإجراءات إدارية لا تتطلب تعديلًا تشريعيًّا، تتعلق بقرار حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من الدعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الحرمان من الدعم يشمل الخبز أو التموين أو الأسمدة لكل من يعتدي على أرض زراعية، وذلك بدءًا من 10 فبراير، وهو يوم اتخاذ هذا القرار.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بإعداد مشروع قانون يتضمن تجريم التعدي على الأراضي الزراعية، لتصبح جريمة مُخلة بالشرف، فإذا كان المتعدي موظفًا بالحكومة يتم فصله، وإذا كان راغبًا في التقدم للحصول على وظيفة فلن يستطيع.

وأوضح أنه سيتم إخطار وزارة التموين بأسماء المتعدين، وبناء على ذلك سيتم إسقاط الدعم عنهم، وكذا إخطار وزارة الزراعة لإسقاط دعم الأسمدة إذا ما كانوا يحصلون عليه.

ولفت إلى أن حالات التعدي التي وقعت قبل 10 فبراير يتم التعامل معها بطرق أخرى، وهي إزالة التعدي وإحالة المتعدي للمحكمة.

 


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