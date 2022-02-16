محافظ قنا يتابع أعمال البنية التحتية في مدينة الأمل بنجع حمادي

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للبنية التحتية الخاصة بمدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي، بحضور حازم عمر نائب المحافظ واستشاريين المشروع ومدير إدارة التخطيط العمراني، وممثلي شركة مياه الشرب والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والسكان والاتصالات.

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة المسندة إلى الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية.

واستعرض التصور المقترح لمرفق مياه الشرب والري بمدينة الأمل والذي يتكون من محطة لتنقية المياه ومأخذ مياه للمحطة على النيل وخط طرد المياه العكرة وشبكة مياه الشرب والري، بالإضافة إلى مرفق الصرف الصحي والذي يتكون من شبكات انحدار ومحطة معالجة وخطوط طرد وخط السيب، مؤكدا أنه فور انتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، وفقًا للإحداثيات الخاصة بها سوف تبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية.

وأضاف أن مدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي مقامة على مساحة 1539 فدانا، وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لها وهي مقسمة إلى 4 مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية، فضلاً عن مناطق للخدمات "التعليمية- الصحية- إدارية- اجتماعية- ثقافية- رياضية- أمنية- بريدية- محطات وقود- مسطحات خضراء"، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.