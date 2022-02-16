تنقلات داخلية بين الضباط بمديرية أمن القليوبية

أجرى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية بين الضباط بمختلف الرتب على مستوى المديرية، جاءت حركة التنقلات بإشراف اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية

نقل العميد إسماعيل عبدالله من مأمور مركز قسم الخصوص إلى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ونقل العقيد احمد نصار من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إلى مأمور قسم شرطة ثان بنها، ونقل العميد إيهاب كمال، من مأمور قسم ثان بنها، إلى رئيس قسم الأمن بالمديرية.

كما تم نقل المقدم أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إلى مأمور قسم شرطة الخصوص، والمقدم حسين الهمشرى من رئيس قسم الأمن بالمديرية إلى ضابط بإدارة قوات الأمن، ونقل المقدم شادى عبدالجواد من نائب مأمور قسم الخصوص، إلى ضابط بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمقدم سلامة رفاعى من نائب مأمور قسم قليوب إلى نائب مأمور قسم الخصوص، والرائد شريف عبدالحق من ضابط بإدارة قوات الأمن، إلى نائب مأمور قسم قليوب، والمقدم خالد طلبة الله من رئيس قسم الترحيلات إلى إدارة تأمين المستشفيات.

كما شملت الحركة نقل الرائد محمد صالح من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة قوات الأمن، والرائد على النواوى من إدارة المرور ال الشيخ إدارة التدريب، والرائد هانى عبدالتواب، من إدارة تأمين العبور إلى ضابط بإدارة الأمن، والنقيب سمير السعيد من رئيس نقطة مرصفا إلى ضابط بمركز شرطة بنها، والنقيب حسين عبدالمنعم، من ضابط بقسم الخصوص إلى ضابط بإدارة الأمن.

ونقل النقيب بسام محمد من ضابط بإدارة التدريب إلى ضابط بإدارة المرور، والنقيب احمد مهدى، من ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة إلى رئيس نقطة مسطرد، والملازم اول مصطفى عبدالباري من ضابط بمركز بنها إلى رئيس نقطة مرصفا بمركز بنها، والملازم اول مصطفى مؤمن من ضابط بقسم العبور إلى ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة.

كما تم نقل أيضاً الملازم اول عمر عادل من ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة إلى ضابط بقسم العبور، والملازم اول عمر حسانين من مركز شرطة كفر شكر ال الشيخ قسم أول بنها، والملازم اول عمر إبراهيم من رئيس نقطة مسطرد الى ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة.