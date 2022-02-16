كارتيرون يعلق على خسارة الزمالك أمام سموحة

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن هزيمة اليوم أمام سموحة ضمن منافسات الدوري المصري، موضحًا سبب إجرائه عدة تغييرات في تشكيل الأبيض خلال اللقاء.

وخسر الزمالك مساء الثلاثاء، من سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.

وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نستحق الخسارة وخلال أوقات كثيرة سيطرنا على الكرة، ولكن مشكلتنا أننا وصلنا للمرمى ولم نسجل".

وتابع: "شعرنا بخيبة أمل كبيرة أننا ندافع جيدًا ونستقبل أهداف في وقت لم نسجل فيه، وأبلغت اللاعبين أن هذا هو الوقت الذي سيظهر اللاعبين كالرجال وعلينا العمل أكثر خلال الفترة المقبلة".

وشدد: "لست راضيًا عن الأداء ونحتاج التركيز في الدفاع بشكل أكبر من ذلك، ولكن من السهل أننا عندما ننهزم الجميع يتحدث عن السلبيات، ولم يتحدث أحد عن المباراة الماضية ووصلنا للمرمى في 32 مرة".

واسترسل: "التغييرات التي حدثت في التشكيل بسبب اللاعبين الذين عادوا من المشاركة مع منتخب مصر، ولم تحصل على راحة كافية ورغبت في إعطائهم المزيد من الراحة".

وأوضح: "تغيير يوسف أوباما لأمر طبي وليس فنيًا، واللمسة الأخيرة تحتاج المزيد من الثقة للاعب وهذا سبب إهدار الكثير من الفرص التهديفية".

وأتم: "سموحة كان يحاول أن يستحوذ على الكرة خلال الربع ساعة الأولى في اللقاء، وأضعنا فرصا تهديفية كثيرة".