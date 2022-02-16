زيارة وفد الكلية الحربية لأكاديمية الشرطة لتقديم التهنئة بعيد الشرطة الـ70

استقبلت أكاديمية الشرطة، اللواء أ.ح مدير الكلية الحربية على رأس وفد الكلية الحربية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ70.

قدم سيادته التهنئة لهيئة الشرطة معرباً عن اعتزازه وتقديره لرجال وأبطال الشرطة لما يقدموه دوماً على مر التاريخ من تضحيات في سبيل حماية أمن مصر واستقرارها، مؤكداً على قوة العلاقات بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة ودورهما الحيوي في الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية.

وكان في استقبال الزيارة، اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية.

تم نقل تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه بهذه الزيارة مشيداً بالتعاون الوثيق بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية وكافة الكليات والمعاهد العسكرية في تبادل الخبرات في المجالات الأمنية والتدريبية المختلفة والذي يؤكد على حقيقة ثابتة. ألا وهي أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمة وحصنها المنيع فى مواجهة كافة التحديات والتهديدات لتحقيق الغايات والمرتجيات المنشودة فى التقدم والازدهار.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية.