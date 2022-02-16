سفير روسيا في أيرلندا: قواتنا على حدود أوكرانيا ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال 4 أسابيع

قال سفير موسكو في إيرلندا، إن القوات الروسية الموجودة على حدود أوكرانيا ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال ما يتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، وذلك في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية، اليوم الأربعاء.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، حشدت روسيا قواتها بالقرب من أوكرانيا، الأمر الذي أثار المخاوف من تخطيط موسكو للهجوم على جارتها، في الوقت الذي تنفي فيه موسكو تلك الخطط.

وقالت روسيا إن المزيد من قواتها الموجودة على الحدود الأوكرانية، ستنسحب، يوم الأربعاء، لكن حلف شمال الأطلسي حث موسكو على إثبات انسحابها، مصرحًا بوجود مؤشرات على أن المزيد من القوات في طريقها إلى الحدود.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حذرت مرارًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يأمر أكثر من 130 ألف جندي محتشد بالقرب من الحدود الأوكرانية بالغزو.

وتقول روسيا إن من حقها نشر قوات أينما تريد على أراضيها وأكدت مرارا أنها لا تنوي غزو أوكرانيا، ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، لقطات تظهر أنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد التدريبات.