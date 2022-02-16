التخطيط: مصر وصلت إلى مرحلة متطورة في المنصات الافتراضية تسبق دول كثير

قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي نُفّذ على مدار السنوات الخمس الماضية، خصوصًا في ظل أزمة جائحة كورونا.



وأضاف، عبدالحفيظ، في لقاء ببرنامج «تحت الشمس»، الذي يعرض عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن جائحة كورونا سرعت الخطى في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن مصر وصلت إلى مرحلة كبيرة ومتطورة في المنصات الافتراضية، قد تسبق الكثير من دول العالم.



وذكر أن «المواطن المصري يولد من رحم المعاناة، ويظهر معدنه في وقت الشدائد»، موضحًا أنه في الوقت الذي يعاني العالم فيه من جائحة كورونا نجح المصري في تحويل هذه الكارثة إلى نتائج إيجابية.



ولفت إلى تركيز مصر على التحول الرقمي والحوكمة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على الأداء الحكومي، منوهًا بإنشاء 300 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية يغطي الأحياء والمدن والرئيسية.



وأشار إلى إتاحة تقديم الخدمات عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة، تذهب إلى حيث يكون المواطن، مضيفًا أن عربات المراكز التكنولوجية مكيفة ومجهزة من الداخل بثلاثة مكاتب، ولها مطلع خاص بذوي الهمم، ولا تتوقف عن العمل.