السودان: وفاة 5 وإصابة أكثر من 30 شخصا إثر انقلاب أتوبيس سياحي

تابع المدير التنفيذي لمحلية بارا السودانية، الطيب محمد إدريس، برفقه لجنة أمن المحلية، الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم بمنطقة أم قرفة (طريق الصادرات) بمحلية بارا إثر انقلاب أتوبيس سياحي، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب أكثر من 30 آخرين.

وقال «إدريس» في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الأربعاء، إن الحادث نتج عن انقلاب أتوبيس سياحي قادم من أم درمان في طريقه إلى مدينة الفاشر، مضيفًا أن المصابين تم إسعافهم إلى الأبيض لتلقي العلاج.

وأشار المدير التنفيذي لمحلية بارا السودانية إلى أن الإصابات متفاوتة الشدة، وترحم على المتوفين في الحادث ودعا بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.