أحمد شيبة وحمدى إمام يجتمعان فى كليب «أنا أصلى وأنتوا سكة »

انتهى كل من المطرب أحمد شيبة والمطرب حمدى إمام من وضع اللمسات النهائية لأغنية جديدة تحمل إسم "أنا أصلى وأنتوا سكّة" ، على طريقة الفيديو Lyrics فى أول ديو غنائى يجمع بينهما ، ومن المقرر طرحها على أحد المنصات الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة خلال الأيام المقبلة.



وتتمحور كلمات اغنية "أنا أصلى وأنتوا سكّة" ، حول مبادئ الأصول والمواقف التى تظهر الشهامه والجدعنه لبعض البشر ، الذين لايستحقون هذا البذل والعطاء والتضحية وغيرها.



ويذكر أن آخر سينجلات المطرب حمدى إمام اغنية «دلق القهوه خير» ، وهى من كلمات سامح الكومى وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى ،بينما أيضًا آخر سينجلات المطرب أحمد شيبة أغنيه «القلب جالو هبوط»، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.



وجدير بالذكر بأن كليب "أنا أصلى وأنتوا سكّة" غناء كل من المطرب أحمد شيبة والمطرب حمدى إمام وهى من كلمات محمد حمدى وألحان حمدى إمام وتوزيع نوار البحيرى وهندسة صوتية محمد الجيار وجيتار طاطا الشافعى .