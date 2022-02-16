كورتوا يكرس عقدة ميسي أمام ريال مدريد

أضاع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، فرصة ذهبية لهز شباك ريال مدريد، مساء الثلاثاء، في مباراة الفريقين بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 62، سدد ليونيل ميسي، ركلة جزاء تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وقبل هذا اللقاء، كان النجم الأرجنتيني صائمًا عن التهديف في شباك ريال مدريد لـ 7 مباريات متتالية مع فريقه السابق برشلونة في الدوري الإسباني وكأس الملك.

ويبقى ليونيل ميسي هداف الفريق الباريسي في دوري الأبطال هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف، بالتساوي مع كيليان مبابي الذي تعادل مع النجم الأرجنتيني بتسجيله هدف الفوز اليوم 1-0 في الدقيقة 94.

وكانت آخر زيارة لميسي لشباك ريال مدريد في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، يوم 6 مايو 2018 بالدور الثاني من الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة أوبتا، أن ميسي أضاع أول ركلة جزاء ضد ريال مدريد بعد 6 محاولات ناجحة سابقة ضد الفريق الملكي.

وأضافت أن كورتوا تصدى لـ22 من آخر 23 تسديدة على المرمى في دوري أبطال أوروبا، من بينها ركلة الجزاء التي نفذها ميسي اليوم.

ويلتقي الفريقان يوم 9 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، لحسم المتأهل منهما لربع النهائي، علما بأن يويفا ألغى قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض بداية من النسخة الجارية للبطولة القارية.