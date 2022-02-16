إنجي المقدم وعلا رشدي ضمن حضور افتتاح معرض «أحلم» لأعمال الأطفال المهمشين

أقيم افتتاح معرض "احلم" الفني لأعمال الأطفال المهمشين في جاليري تاون هاوس، وحرص عدد من الشخصيات العامة على الحضور، حيث تواجدت الفنانة إنجي المقدم والفنانة علا رشدي لدعم الأطفال وتكريمهم. وتم تنظيم هذا المعرض تمكين الأطفال من خلال الفن كوسيلة للتعبير الإبداعي واكتشاف الذات. ويستقبل الجمهور حتى يوم السبت 19 فبراير من الساعة من الساعة 12:00 م وحتى الساعة 8 مساء.

ويأتي هذا المعرض نتاج 95 ورشة عمل، في مجالات الرسم وصناعة المكرمية، بمشاركة 275 طفلا من مختلف المؤسسات في عدد من المحافظات، وذلك بالشراكة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية، وبالتعاون مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري وجاليري أوبونتو.

ويهدف المعرض إلى رفع الوعي المجتمعي ببعض القضايا الملحة المتعلقة بالأطفال المهمشين في مصر، وجمع التبرعات من أجل دعم هذه القضايا الحيوية من خلال بيع الأعمال الفنية للأطفال والأعمال الفنية التي تبرع بها الفنانون المحترفون الذين عملوا معهم - حيث سيذهب العائد من المبيعات بنسبة 100٪ إلى المنظمات الداعمة للأطفال.