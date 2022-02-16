أعلنت حكومة الإمارات وصول نسبة متلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد- 19، إلى 21ر95 % من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.



وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني: "يواصل القطاع الصحي جهوده لتوفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 % في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح بلغت 21ر95 % من إجمالي إحصاء السكان المعتمد"، لافته إلى أن اللقاحات تعتبر أهم وسيلة حاليا للخروج من الجائحة، وتوفيرها بشكل كاف ومجاني للمواطنين والمقيمين بالدولة يعتبر إنجازا عالميا.



وذكرت الحوسني، خلال إحاطة إعلامية مساء اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية تجري تقييما دوريا للقرارات والإجراءات، وذلك لضمان مواكبتها مع الوضع الصحي وللخروج بالتوصيات والإجراءات الداعمة في الوقت المناسب ولتوفير المعلومات لأفراد المجتمع بالشفافية وتزويدهم بالمستجدات بشكل دوري واستباقي.