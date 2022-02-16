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الرئيس الصيني يحث على اتخاذ جميع التدابير لمكافحة كورونا في هونج كونج

شي جين بينج
شي جين بينج
بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 10:06 ص

حث الرئيس الصيني شي جين بينج، على اتخاذ "جميع التدابير الضرورية" لمكافحة التفشي الخطير لفيروس كورونا في هونج كونج.

ونقلت الصحف الموالية لبكين في هونج كونج عن شي قوله، اليوم الأربعاء، إن القيادة في بكين سوف تعمل لمساعدة المنطقة الإدارية الخاصة.

ومن المقرر أن تتولى مجموعة القيادة الداخلية لشؤون هونج كونج في الحزب الصيني الحاكم، بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنج، جهود الدعم.

وبعد عامين من التدابير الاحترازية الناجحة إلى حد كبير، يصل عدد الإصابات الجديدة في المدينة التي يقطنها 7 ملايين نسمة إلى مستويات قياسية كل يوم.

وكان من بين حالات الوفاة التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء طفلة عمرها 3 أعوام وامرأة عمرها 100 عام.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ون وي بو، شدد شي على أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تحشد جميع القوى والموارد المتاحة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وصحة سكان هونج كونج والاستقرار العام لمجتمع هونج كونج".

وأضاف أنه يتعين على الإدارات المعنية في الحكومة المركزية والسلطات المحلية في الصين أن تدعم وتساعد حكومة منطقة هونج كونج بشكل كامل "على بذل الجهود بشكل جيد للوقاية من الوباء ومكافحته".


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