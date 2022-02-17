فرنسا تبحث مع حلفائها إمكانية إنهاء مهمتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في مالي

تبحث فرنسا مع حلفائها إمكانية استمرار مهمتها المعنية بمكافحة الإرهاب في مالي، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وقبيل اجتماع لصناع القرار الأوروبيين والأفارقة في باريس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، أشارت مصادر قريبة من قصر الإليزية إلى أن هناك شكا متناميا في باريس إزاء الإبقاء على الوجود العسكري الفرنسي في مالي.

ويعتقد شركاء فرنسا بشكل عام أنه لم يعد من المرجح تحقيق نجاح في مالي، إلا أنهم لا يزالون مستعدين لإبقاء وجود عسكري في منطقة الساحل.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، بعضها أقسمت يمين الولاء لتنظمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) الإرهابيين.

وتنشر فرنسا حاليا 4300 جندي في المنطقة للمساعدة في مكافحة الإرهاب في إطار العملية "برخان" ومن بين مهام القوات الفرنسية، دولة مالي، حيث يتمركز 2500 جندي.



