الفلبين تؤكد تنسيقها مع الحكومات لتحقيق ممر آمن لرعاياها في أوكرانيا

أكدت الفلبين، أنها تنسق مع الحكومات الأخرى التي لديها حدود مشتركة مع أوكرانيا لضمان تحقيق ممر آمن لرعاياها للخروج من البلاد وسط مخاوف تتعلق بالغزو الروسي للجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال وزير الشئون الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا المنعقدة حاليًا في كمبوديا، أن هناك ما يترواح بين 140 إلى 350 فلبينيًا بالعاصمة الأوكرانية كييف، مطمئنًا الرعايا بأنهم لن يتعرضوا للضرر هناك.

وأشار لوكسين، إلى أن الأمر سيكون بمثابة رحلة برية إلى أقرب حدود دولية من أوكرانيا، معربًا عن اعتماده على الأمريكيين في مراقبة الخطوة كما فعلوا خلال عمليات إجلاء الليبيين وإنقاذهم.

ويعتبر قادة الغرب أن حشد القوات الروسية أسوأ تهديد لأمن القارة منذ الحرب الباردة، معيدين بذلك حزمة معيقة من العقوبات الاقتصادية ردًا على أي هجوم على أوكرانيا، على الرغم من أن موسكو قالت مرارًا وتكرارًا إن ليس لديها خطط بشأن هذا الصدد.