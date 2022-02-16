نائب رئيس الزمالك: دخلت الانتخابات «صدفة»

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عبر نائب رئيس نادي الزمالك، مصطفى هدوهود عن سعادته بعد الفوز في انتخابات القلعة البيضاء خلال المرحلة الماضية والذي يُعد حلمه منذ فترة طويلة.

وأكد هدهود، في تصريحات عبر قناة النهار: "دخولي الانتخابات مع مرتضى منصور جاء بالصدفة البحتة، كان لدي رغبة أن أقدم في الانتخابات".

وواصل نائب رئيس الزمالك: "ذهبت مساء يوم الأثنين للنادي وكان غلق باب التقديم يوم الثلاثاء، تقابلت مع مرتضى منصور وأخبرني بأنه يرغب في أن أكون نائب له".

واستكمل: "أنهيت كل ورقي ونجحت في تقديمه قبل غلق باب الترشح بنصف ساعة فقط مساء يوم الثلاثاء".

وسرد: "كان هناك تحفظ من أسرتي على التقديم في انتخابات الزمالك بسبب المشاكل التي يعيشها النادي حاليًا، لكن رغبتي حسمت الأمر".

وأشاد: "فيه إنكار ذات في مجلس إدارة الزمالك الذي تم انتخابه والجميع يرغب في خدمة النادي فقط".

وأتم: "نتائج الفرق الرياضية تؤثر على مصير أي مجلس إدارة مهما كان دوره الاجتماعي".