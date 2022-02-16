إعلان عقوبة بيكيه بعد طرده في مباراة إسبانيول

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن عقوبات الجولة الـ 24 من منافسات الليجا في الموسم الحالي 2021/2022.

وقررت لجنة المسابقات بالليجا معاقبة جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد طرده في مباراة إسبانيول، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

وكان بيكيه قد تعرض للطرد خلال ديربي كاتالونيا، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين هو ونيكو ميلاميد، لاعب إسبانيول بعد المشادة التي حدثت بينهما.

وسيغيب بيكيه وفقًا لعقوبة الإيقاف التي وقعت عليه عن مباراة فالنسيا على ملعب الأخير، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الليجا.