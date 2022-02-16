قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك بصورة متسارعة في الحد الأدنى للمرتبات، ذاكرا أن المجلس راجع الأسبوع الماضي في اجتماعه الارتفاعات التي تحدث في مرتبات المواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه من المقرر ضخ زيادة 40 مليار جنيه في مرتبات موظفي الحكومة، العام المقبل، مؤكدًا أن الأمر ينعكس على القطاع الخاص.

وشدد على أن قوة الاقتصاد والنمو الامر الوحيد الذي يحسن دخل المواطن، مستشهدًا بدخل المواطن في الصين منذ 40 عامًا ودخله الآن.

وتابع: «مبيحصلش إن الحكومة تضخ فلوس ومرتبات، عندما يكون نمو الاقتصادي بصورة إيجابية وكبيرة فهو ينعكس بصورة أتوماتيكية على دخل المواطن، وكل هم الحكومة أن تظل معدلات النمو كما نسير فيها».

واستطرد: «نتمنى استمرار مصر في معدلات النمو وجميعًا ندعو ونعمل ولا ننام من أجل هذا الهدف، واستمرار نمو مصر بهذه المعدلات حتى 5 إلى 6 سنوات هيخلي مصر في حتة تانية بس ربنا يبعد عنا أي أذى»، حسب وصفه.