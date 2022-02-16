سفير مصر بالكويت: لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع المجالات

أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر حاليا وتشمل كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، مشيرا إلى عمل الدولة على توفير وتذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ولاسيما المستثمر العربي لاستغلال تلك الفرص المتاحة.

وقال السفير أسامة شلتوت خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس تحرير صحيفة الجريدة الكويتية خالد هلال المطيري، إن العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به للعلاقات الدولية كونها تاريخية وهناك توافق تمام حول كافة القضايا الدولية والإقليمية، منوها بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من حركة تنمية في كافة القطاعات.

وأشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، وجرى التطرق إلى زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب، وزيارة وفد من غرفة التجارة والصناعة برئاسة رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر إلى مصر بعد أيام.

شهد اللقاء المستشار بالسفارة المصرية بالكويت أحمد أبو المجد.