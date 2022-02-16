مسؤول روسي: الولايات المتحدة تخيف الغرب لإجباره على شراء الأسلحة الأمريكية

كشف عضو مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، أن الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقتها واشنطن تهدف بصورة مباشرة لزيادة مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية لمنتجاتها العسكرية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وجاءت تصريحات بوبوف لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» قال خلالها: «الهستيريا المعادية لروسيا التي يغذيها الغرب تهدف ليس لاحتواء الاقتصاد الروسي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إيجاد مبيعات جديدة للأسلحة الأمريكية في أوروبا».



وأضاف «بوبوف»، قائلا: «رغبة واشنطن في ربط الشركاء الأوروبيين مالياً بتطوراتها العسكرية الباهظة الثمن، فضلاً عن إمكانية بيعها المنتجات العسكرية».



يذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تحاول احتلال جزء من سوق الطاقة الأوروبية، باستخدام الوضع السياسي في المنطقة الذي خلقه الأمريكيون أنفسهم.