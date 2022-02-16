قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، "إن بعض الدول تحاول جر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التلاعب السياسي حول أوكرانيا".

وأضاف جروشكو في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية:" أن روسيا تشعر بقلق إزاء قرار بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة سحب ممثليها من بعثة الرصد التابعة لها، العاملة في منطقة النزاع بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد في منطقة "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا".

وأوضح أن الدول، التي قررت سحب ممثليها من البعثة، تصرفت خارج إطار المجلس الدائم للمنظمة، الذي لم يتخذ أي قرارات بشأن إعادة نقل البعثة أو سحب جزء من موظفيها من أماكن عملهم".

وتابع: "أن هذا مؤشر مقلق جدا، حيث يدل على أن بعض الدول تحاول جر البعثة ومن خلالها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعينها إلى تلاعبات سياسية قذرة حول أوكرانيا"، مؤكدا أن أداء البعثة مهامها بشكل طبيعي ضروري جدا في ظل الأجواء المتوترة في المنطقة، ولافتا إلى أن القرار المذكور يصب في سيناريو الهجوم الإعلامي المبني على المزاعم حول الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا".

وأكد جروشكو أن تقليص قوام البعثة سوف ينعكس سلبا على أدائها مهامها، التي لا تنحصر في مراقبة الوضع على خط التماس بين طرفي النزاع في "دونباس"، وإنما تشمل أيضا رصد الوضع في مجال حقوق الإنسان.