رئيس صحة الشيوخ: لا حبس في أخطاء الأطباء قبل العودة للجنة المسؤولية الطبية

عبدالغفار: هدفنا تحقيق بيئة مناسبة للطبيب وعدم التعارض مع القانون أو الدستور



قال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المقترح البرلمانى الخاص بقانون المسئولية الطبية يتضمن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية يرأسها وزير الصحة وتضم عددا كبيرا من الأطباء، وعمداء الكليات، وممثلا عن مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وأحد المستشارين من مجلس الدولة، مشددا على أنه لا يحق للمرضى شكوى الطبيب المتهم بالإهمال الطبى إلى النياية قبل اللجوء إلى اللجنة العليا.

وأكد مهران، خلال ندوة تحت عنوان «المسئولية الطبية بين الواقع والمأمول» التى عقدت صباح أمس، بأحد فنادق القاهرة، أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية ستكون بمثابة ضمانة للطبيب من الشكاوى العديدة ضده، وعدم احتجازه مباشرة إلا بعد رأى اللجنة المختصة، لأن الطبيب قد يكون غير مخطئ نهائيا، حيث تنص مادة رقم 3 من القانون على انتفاء المسئولية الطبية فى 3 أمور فقط وهى أن تكون المضاعفة التى حدثت هى مضاعفة متعارف عليها، أو إذا كانت المضاعفة نتيجة إهمال من المريض نفسه، أو إذا كانت المضاعفة كانت نتيجة لإجراء غير متفق عليه ولكن لها مرجعية علمية.

وأشار مهران إلى أنه من أبرز مواد القانون أيضا هو إنشاء صندوق ضد أخطاء المهنة، ستكون مصادر تمويله نسبة من رسوم التراخيص، وفى حالة الحكم على الطبيب بغرامة سيتم دفعها من هذا الصندوق.

وشدد على ضرورة اعتماد دليل إرشادى أوبروتوكول للنساء والتوليد، مثل البروتوكولات التى تم اعتمادها فى التخصصات الأخرى مثل المسالك البولية، أو الأنف والأذن، لأن هذا الدليل سيتم محاسبة الطبيب فى حالة الخطأ أو التقصير بناء على هذا الدليل.

من جانبه، قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر هام جدا لحفظ حقوق الأطباء، رغم وجود اعتراضات كبيرة على قانون المسئولية الطبية الحالى.

وأضاف خيرى أن الأطباء ينتظرون منذ 8 أعوام قانون المسئولية الطبية، وهناك مقترحات كثيرة للقانون منذ ذلك الوقت، لافتا إلى أن هذا القانون لابد وأن يصدر بصورة مرضية للأطباء، قائلا:

«الأطباء مهنة مظلومة جدا» والأطباء يتطلعون إلى قانون بسيط يضمن حقوقهم.

وأكد خيرى أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية لابد وأن يكون لها لجان متخصصة فى التخصصات المختلفة لتحدد مدى الخطأ الذى يقع فيه كل طبيب، وهل يقع هذا الخطأ تحت المسئولية الطبية أو الجنائية؟ ومدى تأهل الأطباء والتزامهم بالدلائل الارشادية للتعامل مع المرضى.

فى السياق ذاته، قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لايوجد إجماع على أهمية صدور القانون، ولكن هناك رأى أغلبية بأن قانون المسئولية الطبية أمر هام لتحسين الممارسات الطبية، وهناك دعم كبير لصدور المسئولية الطبية، وهناك دعم فنى وتخصصى للقانون، وهذا الأمر نتج عنه وجود توجه عام قوى لإصدار القانون، لافتا إلى أن تأخر إصدار القانون كان بسبب أن المناقشات حول القانون كانت تتم بشكل غير مباشر، حيث كانت تتم بين المتخصصين فقط.

وتابع عبدالغفار أن هناك اعتراضا حول إحالة الأطباء للجنة العليا للمسئولية الطبية، لأن التفريق بين المواطنين على أساس المهنة مخالف للدستور، وهناك الأمر استغرق الكثير من الوقت، لأن المناقشات كانت ورقية بين المختصين والمسئولين، ولكن عندما اجتمعت الأطراف وناقشت الأمور تم حل المشكلة.

وأكد عبدالغفار أن ما نريد الوصول إليه هو وجود بيئة مناسبة للطبيب، وبالتالى تتحقق مصلحة المريض، وحاليا نضع ضوابط لذلك بشكل قانونى لا يتعارض مع القانون أو الدستور، لافتا إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيكون هناك شكل جديد للقانون مرتبط بالشكل الذى نريد الوصول إليه، ولا يتعارض مع القانون.

وفيما يخص الاستثمار فى القطاع الصحى، أوضح أن جزءا من الخدمات التى تقدمها الدولة ستظل الدولة تقدمها وجزء آخر ستراقب عليه الدولة، والمريض غير القادر تتحمل الدولة تكلفته، لافتا إلى أن الاستحواذ رغم أنه من المنطقى أن يأكل الكيانات الصغيرة، ولكن لم نر هذا الأمر فى العالم، وبالتالى فهو موجود، فالمطلوب أن يكون هناك ضمان للعدالة والرقابة وعدالة تطبيق المعايير التى تمنع الاحتكار.

وشدد عبدالغفار على ضرورة منع الاحتكار ولكن هذا لا يعنى أن نضع حدا أدنى للكبير والصغير، ولكن يجب أن يتم وضع حد لعدم منع الصغير من أن يبدأ صغيرا فى النماذج التى يتم تقديمها للمشاركة فى القطاع الخاص فى المنظومة الصحية.