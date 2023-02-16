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أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، مقتل عنصرين من تنظيم داعش أحدهما قيادي خطير، بضربة جوية شرق البلاد.

وصرح قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، بـ«مقتل اثنين من الدواعش في محافظة ديالى، والاستيلاء على أسلحتهم من رشاشة ونواظير ليلية وتدمير أنفاقهم ومستودع الأرزاق».

وأشار قائد العمليات المشتركة، إلى أن «الجهد الاستخباري كان فعالاً في هذه العملية».

وأمس الأربعاء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مقتل 12 إرهابياً بضربات استباقية عند أطراف العاصمة بغداد.

وتواصل القوات العراقية بملاحقة عناصر تنظيم داعش ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة، تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.