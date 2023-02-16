تصدر فيلم "أنا لحبيبي"، شباك التذاكر أمس الأربعاء، محققا أمس 261 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوعين إلى 5 ملايين و801 ألف جنيه.

والفيلم، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «أخى فوق الشجرة»، محققا أمس، 143 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته خلال 4 أسابيع إلى 11 مليونا و336 ألف جنيه.

والفيلم بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، ويزو، محمد ثروت، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد فيه رامز جلال شخصيتين، إحداهما شاب انطوائى يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائى تجميل»، محققا أمس 103 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه قبل 7 أسابيع إلى 31 مليونا و684 ألف جنيه.

والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، ويشارك فى بطولته محمد هنيدى، ونور، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ورحمة أحمد فرج.

و«نبيل الجميل أخصائى تجميل»، تدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى، إذ يجسد محمد هنيدى شخصية دكتور نبيل أخصائى التجميل، وفى عيادة التجميل التى يمتلكها تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «المطاريد»، محققا أمس 64 ألف جنيه، ليصل إجمال إيراداته، خلال ثلاثة أسابيع، إلى 4 ملايين و545 ألف جنيه.

وهو من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، وإخراج ياسر سامى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول صلاح (أحمد حاتم) الذى يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادى كرة القدم، ويشاركه البطولة إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثى، ومحمود البزاوى، وحسن مالك، وطه الدسوقى، ودنيا سامى، ومصطفى غريب، ومحمد مولى.

وفى المركز الخامس، جاء فيلم «شلبى» محققا أمس 54 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه قبل 6 أسابيع إلى 13 مليونا و430 ألف جنيه.

والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمى، وتأليف مصطفى حمدى، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وروبى، وبيومى فؤاد، ومحمد محمود، وحاتم صلاح، وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول الشاب «صابر» الذى يؤدى دوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهو يعمل فى أحد بيوت الرعب بالملاهى، ويخوض أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم «شلبى»، ويبدأ فى التحضير للعرض الخاص بها ويقابل روبى خلال أحداث العمل.

وفي المركز السادس جاء فيلم "جروب الماميز" محققا أمس، 29 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوعين، إلى مليون و665 ألف جنيه.

العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن.

الفيلم بطولة، روبي ويسرا اللوزى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

واحتل المركز السابع ، فكان من نصيب فيلم «اتنين للايجار»، محققا أمس 7 آلاف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته على مدار ثلاثة أسابيع إلى مليون و485 ألف جنيه، وهو من بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، من تأليف أسماء غازى وإخراج شادى على، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول بحث عاطلين عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

وفي المركز الأخير جاء فيلم "الحب بتفاصيله"، محققا أمس 800 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوع عرض إلى 47 ألف جنيه تقريبا.

الفيلم بطولة محمد نور، وملك قورة، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسى، من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى، وطرح بمناسبة عيد الحب، الذي يحل 14 فبراير من كل عام، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويحتوي على العديد من الأغاني الرومانسية.