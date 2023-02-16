جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

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تمكن رجال جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقوانين "الاتصالات" و"الجمارك" و"الاستيراد والتصدير" ولائحتهم التنفيذية.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات متماثلة بداخلها.

وبتفتيش الحقائب وتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود "حزام قماشي" يلتف على خصره أسفل الملابس التي يرتديها، وبفتحه تم العثور على 12 هاتفا محمولا ماركة "ايفون".

وقرر مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.