 حريق هائل يلتهم أكثر من 100 متجر بسوق خيرية ولاية آسام الهندية - بوابة الشروق
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حريق هائل يلتهم أكثر من 100 متجر بسوق خيرية ولاية آسام الهندية

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:27 م

أعلنت الشرطة الهندية عن نشوب حريق هائل، مساء اليوم، بسوق خيرية في ولاية آسام، ما أسفر عن إلتهام النيران لأكثر من مائة متجر بالسوق.

وقال مسئولون بإدارة الإطفاء إن الحريق بدأ في أحد متاجر الملابس بالقرب من البوابة الرئيسية للسوق، وإن ثمة شبهات في أن يكون ناجماً عن ماس كهربائي، وإن حوالي 20 عربة إطفاء هرعت إلى موقع الحريق، وبدأت في عملية مكافحة النيران، والجهود جارية لمحاولة إخماء الحريق.

ومن جهته.. قال موهان لال مينا أحد كبار مسئولي الشرطة في منطقة "جورهات" التي نشب الحريق في سوقها الخيرية إنه لايمكن تقدير حجم الأضرار الناجمة بالضبط عن هذا الحريق في الوقت الراهن، ولكن النيران أتت على أكثر من مائة متجر وألحقت بها أضرارا جسيمة نظرا لأن المنطقة تعتبر منطقة تجارية، وأشار إلى أنه سيتم إجراء تحقيق بشأن سبب نشوب الحريق بالضبط الذي يشتبه حتى الآن في احتمال أن يكون ناجماً عن ماس كهربي، وسيتم الإعلان عن أى تفاصيل بمجرد استكمال التحقيقات.


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