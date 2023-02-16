اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس؛ باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين، وبينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، نفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وبالقرب من أبوابه.

وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيا من بلدة "بيت كاحل"، شمال غرب محافظة "الخليل" الواقعة في جنوب الضفة الغربية.