 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 10:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 10:09 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 10:09 ص

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس؛ باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين، وبينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، نفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وبالقرب من أبوابه.

وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيا من بلدة "بيت كاحل"، شمال غرب محافظة "الخليل" الواقعة في جنوب الضفة الغربية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك