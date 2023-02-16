 إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة من زلزال تركيا - بوابة الشروق
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إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة من زلزال تركيا

أنقرة - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 1:38 م

تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم الخميس، من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في محافظة "قهرمان مرعش"، عقب 248 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي.

ونقل تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي لقطات لإنقاذ الفتاة من تحت الأنقاض ووضعها بسيارة إسعاف من أجل نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

كان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.


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