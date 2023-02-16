عرضت فضائية «الحدث العربية»، مقطع فيديو يرصد وقوع انفجار أمام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال.



وظهر وزير الصحة التركي، وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، وفجأة تطايرت ألسنة اللهب؛ نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالحطب، كانت أسفل أقدام المتواجدين.







وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، إن عدد قتلى الزلازل القوية التي ضربت المنطقة يوم الاثنين 6 فبراير من الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 36187 قتيلا في تركيا وحدها.



وأضافت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.



ودمرت الكارثة، التي ضربت تركيا وسوريا المجاورة مدنا في كلا البلدين، تاركة العديد من الناجين بلا مأوى، في درجات حرارة تقترب من التجمد.



واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوجود مشاكل في التصدي المبدئي للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في وقت مبكر من صباح السادس من فبراير، ولكنه قال إن الوضع تحت السيطرة الآن.



وقالت سلطات الأمم المتحدة إن مرحلة الإنقاذ تقترب من نهايتها، مع تحول التركيز إلى توفير المأوى والطعام والتعليم في ظل معاناة الناجين.