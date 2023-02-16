 البحرين: القبض على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون بهدف إثارة الفوضى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين: القبض على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون بهدف إثارة الفوضى

الشرطة البحرينية
الشرطة البحرينية
أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:42 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:42 ص

أعلنت وزارة الداخلية بمملكة البحرين القبض خلال الأيام الأخيرة على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون، بهدف إثارة الفوضى والتخريب.
وأوضحت الوزارة ، وفقًا لوكالة أنباء البحرين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأن أعمال البحث والتحري، دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرض عليها، أفراد ومنظمات، سبق تصنيفها كيانات إرهابية.
وشددت وزارة الداخلية البحرانية على أنه لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

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