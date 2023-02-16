الإعلام الأمني العراقي: مقتل ضابط ومقاتلين اثنين في انفجار حزام ناسف شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، مقتل ضابط ومقاتلين اثنين، إثر انفجار حزام ناسف في الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): «لإحباط نوايا العناصر الإرهابية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/ قيادة عمليات بغداد من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية، وقتل ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"».

وأضافت في بيانها أن «ضابطاً استشهد وجرح آخر، واستشهد مقاتلان إثر انفجار الحزام الناسف».

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، مقتل عنصرين من تنظيم داعش أحدهما قيادي خطير، بضربة جوية شرق البلاد.

وصرح قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، بـ«مقتل اثنين من الدواعش في محافظة ديالى، والاستيلاء على أسلحتهم من رشاشة ونواظير ليلية وتدمير أنفاقهم ومستودع الأرزاق».

وأشار قائد العمليات المشتركة، إلى أن «الجهد الاستخباري كان فعالاً في هذه العملية».

وأمس الأربعاء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مقتل 12 إرهابياً بضربات استباقية عند أطراف العاصمة بغداد.

وتواصل القوات العراقية بملاحقة عناصر تنظيم داعش ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة، تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.