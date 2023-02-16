قيس سعيد يدعو الدول الغربية إلى إسقاط الديون عن تونس

طالب الرئيس قيس سعيد اليوم الخميس، الدول الغربية بإسقاط الديون المستحقة على تونس "إذا كانوا يريدون فعلا أن يقفوا إلى جانب الشعب التونسي".



وجاءت دعوة الرئيس سعيد في معرض رده اليوم الخميس، على المواقف الغربية بشأن الإيقافات الأخيرة التي شملت سياسيين من المعارضة ونوابا سابقين ورجل أعمال بارز وقاضيين معزولين ومدير محطة إذاعة موزاييك الخاصة التي تحظى بمتابعة واسعة في تونس.



وقال سعيد في كلمته مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن "لا يعرفون حقيقة الأوضاع" و"سيادتنا فوق كل اعتبار".



وتابع الرئيس سعيد "لسنا تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام للقانون".



وجاءت أبرز الانتقادات الغربية من الإدارة الأمريكية أمس الاربعاء، التي "أعلنت عن قلقها البالغ بشأن الاعتقالات".



وحثت واشنطن وعواصم أخرى بالاتحاد الأوروبى في وقت سابق الرئيس سعيد على إدارة حوار وطني شامل للتوافق مع المعارضة والمنظمات الوطنية والنقابات على إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها تونس بشدة.



ويقول الرئيس التونسي، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو 2021 وحل البرلمان المنتخب في عام 2019 ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك.



وقال اليوم موجها انتقاداته للغرب "إذا كانوا يريدون تقديم العون فليعيدوا إلينا أموالنا المنهوبة وإذا كانوا يريدون بالفعل أن يقفوا إلى جانب الشعب التونسي ليسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام".