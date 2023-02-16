 مرافقة لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق تكشف تفاصيل حفلات «بونجا بونجا» بعد تبرئته - بوابة الشروق
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مرافقة لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق تكشف تفاصيل حفلات «بونجا بونجا» بعد تبرئته

د ب أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:18 م

بعد يوم واحد فقط من تبرئة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، في المحاكمة الأخيرة المتعلقة بحفلات "بونجا بونجا" سيئة السمعة، كشفت مرافقة سابقة عن تفاصيل تلك الحفلات في كتاب.

وعرضت كريمة المحروق، المعروفة في إيطاليا باسم روبي روباكووري (روبي محطمة القلوب)، سيرتها الذاتية بعنوان "كريمة" في ميلانو اليوم الخميس.

ووصفت المحروق في كتابها، من بين أمور أخرى، أنه في عام 2010، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما، تلقت ظرفا به ألفا يورو (2135 دولارا أمريكيا)، في أول ليلة لها في فيلا برلسكوني.

وفي حفلات أخرى، قامت بأداء رقصات شرقية ببدلات رقص باهظة الثمن قدمها لبرلسكوني، الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وبسبب هذه الحفلات، اتهم مكتب المدعي العام برلسكوني، من بين أمور أخرى، بسوء استغلال المنصب والترويج لدعارة القصر، غير أنه تمت تبرئته.

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