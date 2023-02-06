زلزال تركيا وسوريا: انتشال 3 نساء وطفلين من تحت الأنقاض بعد مرور 9 أيام

وأظهر مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، نشره عمدة داريكا، مظفر بيك، على وسائل التواصل الاجتماعي، العمال وهم يصفقون ويحتضنون بعضهم البعض بينما نُقلت كيكيج إلى سيارة الإسعاف.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه عندما عُثر على مليكة إمام أخبروها أنها كانت "رائعة".

وفي أنطاكيا، وهي مدينة تركية أخرى تضررت بشدة من الزلزال، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن أما وطفليها انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض.

وأصبح من الصعب العثور على ناجين من الزلزال الذي وقع في 6 فبراير. وقد تجاوز العدد الإجمالي للقتلى حتى الآن 41 ألف قتيل.

وبدأ عمال الإنقاذ الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا بعد فترة وجيزة من وقوع الزلزال في حزم أمتعتهم والعودة إلى ديارهم، بينما يحوّل السكان المحليون تركيزهم إلى تنظيف الركام.

ويترتب على الناجين الآن البدء في إعادة بناء حياتهم، وشجعت الحكومة التركية الناس على العودة إلى ديارهم إن أمكن، بعد أن أعلنت السلطات أنهم بأمان، لكن الكثيرين فقدوا منازلهم ويعيشون في مخيمات مؤقتة.

وفي كهرمان مرعش، خيم أكثر من 1000 ناج في ملعب محلي.