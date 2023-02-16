 منظمة السلام الأخضر تقاضي الحكومة الهولندية بسبب انبعاثات النيتروجين - بوابة الشروق
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منظمة السلام الأخضر تقاضي الحكومة الهولندية بسبب انبعاثات النيتروجين

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:24 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:24 م

حذرت منظمة السلام الأخضر الحكومة الهولندية، اليوم الخميس، من أنها تعتزم اتخاذ إجراء قانوني لإجبارها على تنفيذ لوائح أشد صرامة بشأن الزراعة، من أجل الحد من انبعاثات مركبات النيتروجين بالقرب من مناطق المحميات الطبيعية.

وذكرت المنظمة المعنية بالبيئة أن الدولة الهولندية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانبعاثات، بما في ذلك إيقاف تربية الماشية التي تنتج كميات كبيرة من الأمونيا.

وأضافت المنظمة: "الحكومة تقوم بأقل القليل لخفض انبعاثات النيتروجين. سنشرع في إجراء قانوني ما لم تكن هناك خطة قريبا لحماية طبيعتنا المعرضة للخطر".

يشار إلى أن انبعاثات مركبات النيتروجين مرتفعة للغاية في هولندا منذ سنوات. وتؤثر الانبعاثات على مناطق محميات طبيعية كبيرة وتنتهك إرشادات الحماية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن تربية الماشية بشكل مكثف هو السبب الأساسي للانبعاثات.


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