 العراق: مقتل 12 إرهابيا بضربات استباقية جوية وعمليات نوعية في نطاق بغداد - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 2:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

العراق: مقتل 12 إرهابيا بضربات استباقية جوية وعمليات نوعية في نطاق بغداد

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 1:49 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 1:49 ص

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 12 إرهابياً بضربات استباقية .. مشيرة إلى أن القوات الأمنية نفذت في الساعات الماضية ضربات استباقية جوية وعمليات نوعية في شمال وغرب وجنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين الخفاجي وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "قد تكون هناك عمليات خارج بغداد مرتبطة بتأمين الأطواق الأمنية في الطريق إلى العاصمة حيث مرقد الإمام الكاظم عليه السلام".

وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعاً ضم جميع الأجهزة الأمنية للتنسيق بشأن تأمين الزيارة وتقسيم الأدوار وهناك تنسيق عالٍ بين الأجهزة العراقية حيث جاء قرار القائد العام بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق في المنطقة الخضراء أمام الزائرين للمرقد لتخفيف الزخم وتوفير مرونة أكبر للخطة الأمنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك