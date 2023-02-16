روسيا تعلن طرد أربعة موظفين بالسفارة النمساوية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، طرد أربعة موظفين في السفارة النمساوية بموسكو من روسيا كإجراء رد مماثل، وقد تلقى السفير النمساوي مذكرة بهذا الصدد.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، عن الخارجية الروسية، قولها إنه في 16 فبراير تم استدعاء السفير النمساوي لدى موسكو فيرنر ألمهوفر إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة له: "فيما يتعلق بالإعلان الاستفزازي من قبل فيينا رسميا عن أربعة موظفين في البعثات الخارجية الروسية في النمسا باعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم".

وقال السفير، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لم يتم تقديم أي ادعاءات محددة ضد دبلوماسيينا باستثناء تصريحات لا أساس لها وإشارات مبهمة مستندة إلى رأي أجهزة أمنية".

وأضاف لوبلينسكي، أنه التقى في بداية أبريل الماضي، مع وزير الخارجية النمساوي، الذي أكد، وفقا للسفير، أن فيينا لن تطرد دبلوماسيين روس دون سبب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أن فيينا أعلنت أربعة دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم، اثنان من السفارة الروسية زُعم أنهما ارتكبا "أعمالًا لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي"، بالإضافة إلى دبلوماسيين آخرين من أعضاء البعثة الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بحسب وكالة سبوتنيك.