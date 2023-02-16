رئيس الوزراء السوري: نواجه تحديات كبيرة للتعامل مع أضرار الزلزال

قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، اليوم الخميس، إن هناك تحديات "كبيرة" تواجه الحكومة للتعامل مع الأضرار الكبيرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، في العديد من القطاعات.

وأضاف عرنوس في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن ثمة حاجة لبذل جهود كبيرة والعمل بسرعة لمواجهة تداعيات الكارثة، ومنها "إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتأمين السكن للذين خسروا منازلهم"، مشيراً إلى البدء ببناء غرف مسبقة الصنع لهذا الغرض، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وتعرضت سوريا لزلزال مدمر في السادس من فبراير الجاري، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، خصوصاً في شمال البلاد.