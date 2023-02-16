نجحت حملة تبرعات تحمل اسم "تركيا قلب واحد"، في جمع أكثر من 6 مليارات دولار في غضون سبع ساعات لصالح المتضررين من الزلزال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.



وقامت 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا، مساء أمس الأربعاء، ببث حملة مشتركة شارك فيها مشاهير أتراك في تقديم الحملة على الهواء مباشرة.



ولاقت الحملة، التي بثتها قنوات وإذاعات في تركيا وأذربيجان وقبرص التركية، دعما واسعا من رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين.



وعلى مدار سبع ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليارا و146 مليونا و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليار دولار).



وفي اتصال هاتفي، أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، دعم الحملة بمليون يورو، معربا عن خالص تعازيه لتركيا حكومة وشعبا. وأضاف: "مستعدون لتسخير ما لدينا من إمكانيات لدعم الشعب التركي، وأعلن نيابة عن الشعب الألباني، التبرع بمليون يورو لمتضرري الزلزال".



وفي مداخلة هاتفية أثناء انطلاق الحملة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، في موقع كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.



وأضاف: "اعتبارا من بداية مارس المقبل، سنضع حجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة".