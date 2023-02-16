فرنسا تسجل 4986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

سجلت فرنسا 4986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و775 ألفا و390، والوفيات إلى 165 ألفا و663.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 157 مليونا و553 ألفا و708 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.