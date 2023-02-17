الشرطة النيوزيلندية تمنح الأولوية للبحث عن المفقودين والمعزولين إثر الأعصار

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ورد 3544 بلاغا عن أشخاص مفقودين اليوم الخميس، فيما منحت الشرطة النيوزيلندية وفرق البحث والإنقاذ الأولوية للبحث عن المفقودين أو الأشخاص في المناطق المعزولة بسبب مياه الفيضان.

وذكرت الشرطة، أن الأغلبية العظمى من الأشخاص الذين وردت بلاغات للشرطة بفقدانهم ،في منطقتي هوكس باي وجيسبورن، بحسب ما ذكرته إذاعة "راديو نيوزيلندا" اليوم الخميس.

وتتواجد طواقم إضافية من الشرطة بالفعل على الأرض في "إيسترن ديستريكت"، ومن المقرر أن يأتي المزيد منهم في الأيام المقبلة.

وذكرت الشرطة أن هذه الطواقم سيساعدون في جهود الإنقاذ وسيسيرون دوريات طمأنة واضحة في المناطق المتضررة جراء الإعصار جابرييل.

وأعلن 450 شخصا حتى الآن عن سلامتهم، إلا أن الشرطة تتوقع أن يزيد العدد بشكل كبير.

وتم تأكيد وفاة ستة أشخاص بعد العاصفة بحلول نهاية اليوم الخميس .

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكينز في إحاطته الإعلامية مساء اليوم الخميس، إنه يتوقع ارتفاع عدد الوفيات.

وتسبب الإعصار في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية عبر مساحات شاسعة من جزيرة نورث آيلاند في البلاد.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في منطقة هوكس باي، بينهم طفل، بينما توفي رجل إطفاء في انهيار أرضي بالقرب من أوكلاند.