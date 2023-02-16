شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ18 لعلاج مرض السكري لجمعية صعيد مصر للسكري، بالتعاون مع الجمعية الآسيوية لعلاج مرض السكري، بمشاركة أكثر من 7 دول عربية وأجنبية، وأكثر من 20 جامعة مصرية، وذلك بحضور مجموعة من رواد علاج مرض السكري.

وقال الدكتور مصباح كامل، رئيس المؤتمر، والذي يعقد على مدار 3 أيام، إنه يناقش أبرز الأبحاث الجديدة والفعالة في علاج مرض السكري، كما يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين رواد أساتذة علاج السكري وشباب الأطباء؛ لتحقيق الاستفادة القصوى لهم عبر فتح باب المناقشة والحوار في الجلسات.

وأوضح الدكتور عادل عبدالعزيز، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكر IDF، أن منطقة الشرق الأوسط من المناطق ذات الإصابة بمرض السكري، وخاصة منطقة صعيد مصر، وكذلك قلة الوعي بالنظم الغذائية الصحية، الأمر الذي يتطلب التركيز على التثقيف الصحي للمواطنين للوقاية من المرض، وعدم الالتزام بممارسة الرياضة بانتظام والسمنة المفرطة، لذلك يعتبر هذا المؤتمر من أبرز المؤتمرات الرائدة المتخصصة بهذا المجال.

وشملت جلسات المؤتمر، عرض عددا من الأبحاث الأجنبية لأساتذة وباحثين من دول "الهند، المملكة العربية السعودية، باكستان، قطر، الأردن، بنجلادش"، وكذلك لباحثين مصريين من أكثر من 20 جامعة مصرية