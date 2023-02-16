أمريكا تمنح التشيك مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار

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قالت سفارة الولايات المتحدة في براغ اليوم الخميس، إن واشنطن سترسل للتشيك مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار لمساعدتها على تعزيز ردعها العسكري، بما في ذلك دعم دفاعاتها في مواجهة روسيا.

وسيتم استخدام الأموال أيضا لتحل محل الأسلحة التشيكية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا من أجل دفاعاتها في الحرب ضد روسيا التي نشبت قبل حوالي عام.

وقالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشرنوخوفا إن هذا الدعم "علامة على الاعتراف" بمساعدة بلادها المستمرة لأوكرانيا. ويتلقى جنود أوكرانيون حاليا، من بين آخرين، تدريبا في منطقة "ليبافا" العسكرية للتدريب.

وتأتي المساعدة الأمريكية المالية إلى جانب 100 مليون دولار وافق عليها الكونجرس لصالح التشيك في سبتمبر الماضي.

من جهة أخرى، يتضمن مشروع تسليح جديد إرسال حوالي 100 مركبة ملائمة للطرق الوعرة من التشيك إلى أوكرانيا لأغراض مضادة للطيران، كل منها مزودة ببندقيتين آليتين عيار 5ر14 ملليمتر.

ومن المستهدف أن يتم استخدام الدفاع المرتجل المضاد للطيران ضد الطائرات المسيرة.

يُذكر أن كييف تتهم إيران بإمداد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وتنفي إيران توريد طائرات مسيرة إلى روسيا، وقالت أن أوكرانيا لم تقدم دليلا على إمداد موسكو بطائرات مسيرة إيرانية.

من جانبها، تنفي حصولها على طائرات مسيرة إيرانية لاسستخدامها في الحرب.