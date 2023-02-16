المجر تستبعد إفراج الاتحاد الأوروبي عن كل الأموال المخصصة لها

قال وزير التنمية المجري تيبور نافراكسكس في مقابلة بثتها إذاعة "انفوراديو" اليوم الأربعاء، إنه من المرجح ألا ترفع المفوضية الأوروبية تجميدها الحالي للأموال المخصصة للمجر حتى إذا نفذت كل المتطلبات في الوقت المطلوب.

وتم تعليق الأموال المخصصة للمجر للفترة بين عامي 2021 و2027 بنسبة 55% في ديسمبر الماضي بسبب مخاوف بشأن الفساد وسيادة القانون. ومن المتوقع أن يمرر البرلمان المجري مشروعات قوانين في مارس المقبل من أجل الإفراج عن هذه الأموال، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار، ومن بينها أموال مخصصة للتعافي من كوفيد-19.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نافراكسكس قوله "أعتقد أنه سيكون هناك مقترح لرفع أو خفض هذا التعليق.. لا أعتقد حقا أنه سيتم إلغاء التجميد بشكل كامل حيث أن هذه ستكون خطوة كبيرة سياسيا بالنسبة للمفوضية الأوروبية"، نظرا لمعارضة البرلمان الأوروبي.

وأضاف أن المجر ستواصل مع ذلك المحادثات مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على الأموال التي خصصها لها التكتل في نهاية المطاف.