يقدم برنامج "زووم افريقيا" في الثامنة مساء غد الجمعة على قناة CBC، لقاءات مع عدة مسئولين من الدول الإفريقية، حيث تجري مقدمة البرنامج سالي عاطف حوار مع المنتج محمد عبد الوهاب، عضو لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، للحديث عن صناعة السينما في إفريقيا.

كما تُجري لقاء مع السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، للحديث عن التعاون بين الدول الإفريقية، حيث يؤكد أن هناك طلب على المنتج المصري.

وخلال الحلقة أيضا، يتحدث المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اهتمام الدول الإفريقية بالتعاون مع مصر في مجالي الزراعة والطاقة المتجددة.

كذلك يجري البرنامج لقاء مع جوزيف ماشيمباي، سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة، للحديث عن كيفية التعاون بين الدول الإفريقية ودور مصر القيادي وأبرز الأماكن السياحية في دولته، بالإضافة إلى لقاء مع الدكتور محمدو لبرنغ، سفير دولة الكاميرون بالقاهرة، ليكشف عن أهمية اتحاد السفراء الأفارقة ودورهم في دعم الاستثمار في الدول الأفريقية.