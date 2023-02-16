كشف الفنان محمد فؤاد، كواليس مقطع الفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر حرصه على التوجه إلى فتاة لبنانية من ذوي الهمم، والغناء معها ودعمها أمام جمهور حفله في لبنان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إن الفتاة تدعى فاطمة، وتتواصل معه منذ 4 سنوات على تطبيق واتساب، واصفًا إياها بأنها «ملاك».

وأكد أن زيارة فاطمة بترتيب من أهلها، من أهم أهداف سفره للبنان وإحياء حفل فيه، مضيفًا: «لاقيت البنت أحلى مليون مرة مما كنت أتخيل، كانت قمر وحسيت إني قدام ملاك».

وأضاف: «كانت مصدر ارتياح لي، كان نفسي من 4 سنوات إني أزور فاطمة وأخليها سعيدة وأنفذ طلبها، أصرت إنها تيجي الحفلة مع أهلها، وكانت حافظة كل الأغاني بتاعتي».

وتوجه بالتحية والشكر للجمهور اللبناني الذي يعشق مصر، معقبًا: «والله ما شفت كرم بالشكل ده، لما سافرت كأني رحت البلد عند أقاربي، كنت ماشي وأنا مبسوط جدًا من أهالي لبنان والجمهور الجميل، وعلى رأسهم بعد إذن الكل فطومة حبيبتي».

وعن ظهوره بوزن أقل في الفترة الأخيرة، أوضح أنه أجرى عملية تكميم معدة، لافتًا إلى أن إجراء تلك العمليات والإعلان عن الأمر ليس «خيانة عظمى».

واستطرد: «الناس كلها بتخبي، هي مش خيانة عظمى يعني، آفة من آفات المجتمع إن الناس تخبي، يا ناس حرام عليكم متبقوش كدابين، متعلموش الناس اللي حواليكم الكذب».